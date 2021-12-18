حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 ديسمبر 2021

قدم خبراء علم الفلك بموقع "yourtango" حظك اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل:

تعيش حالة من النجاح على الصعيد المهني، ولكن الحياة العاطفية يشوبها الكثير من المشكلات، لذا عليك تجنب الجدال مع شريك حياتك هذه الفترة.

حاول ألا تشتت انتباهك بالتافهات لأنها ستحبطك، كما أنك عليك الاستمتاع بلحظات الفرح بحياتك في ظل ضغوط الحياة.

الثور:

قد تبدأ الأسبوع في حالة مزاجية صعبة، لذا عليك تجنب الدخول في مناقشات تساهم في تعكير مزاجك بشكل كبير.

هناك شخص في حياتك موجود من أجل ذلك، فمن الأفضل أن تجتمع مع شخصك المفضل من أجل الحصول على الدعم المعنوي.

الجوزاء:

أنت ببساطة لن تستسلم، على الرغم من أن كل الاحتمالات تشعر وكأنها ضدك، فلقد علمتك تجربة الحياة أنه لا شيء يدوم إلى الأبد - ولا حتى المزاج السيئ أو فراغات الرأس غير التقليدية.

إذا لم تحصل على ما تريده هذا العام، فهناك دائمًا العام المقبل، ابق إيجابيا من أجل مواصلة تحقيق أهدافك.

السرطان:

عليك أخذ استراحة طويلة لطيفة من العالم، من أجل تحسين وضعك المادي والمعنوي، فأنت في وضع يسمح لك بذلك.

كما أنك قد تعاني من بعض المشكلات على الصعيد العاطفي، لذا عليك مصارحة شريك حياتك بكل ما يشعر به قلبك.

الأسد:

تتوهج الأنا وتختفي خلال هذه الأيام، فأنت تشارك في معارك خفيفة ومحادثة تشعر ببعض الذكاء والغرور.

إذا دفعك أحدهم بشدة، فقد تصبح متوترًا ووقحًا؛ لذا حاول أن تحافظ على ذلك لطيفًا وتحافظ على هدوئك، إن أمكن.

برج العذراء:

تأتي هذه الأيام باستقالة مهزومة لعالمك، حيث تدرك أن بعض الأشياء لن تتغير، فأفضل شيء هذا الأسبوع هو أنك لا تتوقع الكوارث.

تحتاج إلى استراحة من العمل، خذ قسطًا من الراحة، لكن لا تدع نفسك تذهب بعيدًا بحيث لا يمكنك العثور على طريق العودة لحياتك مرة اخري.

الميزان:

قد يكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا بالنسبة لك ، الميزان ، حيث يبدو أنك ستنتهي من شيء بدأته ، ومعرفة أن هذا الآن بعيدًا عن الطريق يحررك عقليًا وجسديًا.

العقرب:

سيكون لديك هذا الأسبوع في مثل هذا المزاج الناري والمخيف لدرجة أنك على الأرجح ستخيف الجميع بعيدًا عنك.

كما أنك تحب أن تكون في مكانك المظلم، ولا تريد أن يشاركك احد، فأنت قد تعاني من بعض التعثرات على الصعيد المهني والعاطفي.

القوس:

تعاني من بعض التعثرات على الصعيد المهني، وذلك بسبب خلافك مع رئيسك في العمل، لذا على الهدوء في إتخاذ قرارك.

كما انك لابد أن تهتم بشكل أكثر من ذلك بصحتك، من خلال ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية.

الجدي:

كان هناك دائمًا شعور جيد خلال هذه الأيام، ولكنه سيزول مع الوقت بسبب كثرة الضغوط والتراكمات القديمة عليك.

حياتك العاطفية جيدة بما فيه الكفاية، ولكن يشوبها بعض المشكلات الصغيرة التي يمكن ان تتغافل عنها مع مرور الوقت.

الدلو:

الذكريات القديمة تطاردك ، لكن لديك طريقة لأخذ أشياء مثل هذه وتحويلها إلى مشاريع إبداعية، فإذا كنت كاتبًا، فستتمتع بأفكارك.

يجب عليك الاهتمام بصحتك اكثر من ذلك، فمن المحتمل أن تزور طبيبك خلال هذا الأسبوع بسبب عادات الأكل الخطأ.

برج الحوت:

لا راحة لمولود برج الحوت، بسبب كثرة التعرض للضغوط سواء بالعمل أو مع الأسرة، فأنت شخص مرهق دائمًا.

قد تجد نفسك تشعر بقليل من الدفاعية والانهيار، ولكن لا شيء لن يشفيك سواء الحصول على ليلة نوم هادئة.