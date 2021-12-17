الأربعاء.. «قومي السينما» ينظم ورشة تعليم إخراج بمركز ثروت عكاشة الثقافي

يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة مجانية لتعليم إخراج الفيلم التسجيلي للمخرج جمال قاسم، في السادسة مساءا يوم الأربعاء ٢٢ ديسمبر.

وقال السيناريست والناقد مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة إنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز تقدم ورشة تعليم إخراج الفيلم التسجيلي.

وأضاف أن الورشة تهدف لمعرفة كيفية كتابة واخراج الفيلم ابتداء من مرحلة الفكرة وكتابة السيناريو على الورق ومراحل تنفيذ الفيلم من التصوير والمونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية وتصحيح الالوان.

والحضور مجانا للجمهور ومحبي السينما بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة السينما محطة المساحة بجوار سينما رادوبيس.

أمسية سينمائية عن بطولات حرب أكتوبر بمركز ثروت عكاشة الثقافي.. الأحد

ويقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية سينمائية عن بطولات حرب أكتوبر، في السادسة مساءً يوم الأحد القادم ١٩ ديسمبر الجاري.

وتتضمن الأمسية عرض فيلم "تحية لمقاتل مصري" للمخرج صلاح التهامي، وفيلم "صائد الدبابات" للمخرج خيري بشارة.

وعقب عرض الفيلمين، تُقام ندوة بمشاركة اللواء أركان حرب محمد عبدالقادر، من أبطال حرب أكتوبر المجيدة يديرها الكاتب والناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي.

انطلاق ورشة النقد السينمائي

وافتتح مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، أول أمس الأربعاء، أولى فعاليات ورشة النقد السينمائي.

وكان "القومي للسينما" قد أعلن في وقتٍ سابق، عن بدء ورش عمل وحلقات دراسية مجانية في المجالات السينمائية المختلفة تقام بمركز الثقافة السينمائية.

وافتتحت فعاليات الورشة الكاتبة والناقدة الفنية فايزة هنداوي، محاضرة تحدثت فيها عن أساسيات وتعريف النقد الفني التي تفاعل معها المشاركين بالورشة من الشباب المثقف الشغوف للمعرفة بالمجالات الفنية المختلفة.

من جانبها قالت فايزة هنداوي إن إقبال الشباب الواعي المحب للسينما علي الورشة، دليل على استعداد الشباب للتعلم والتطور، معربة عن سعادتها بالمناقشة معهم وردود أفعالهم التي أكدت استفادتهم من الورشة ومطالباتهم بتكرار هذه الورشة التي تساعد علي خلق جيل مثقف سينمائيًا وملم بأساسيات النقد السينمائي.

وأوضحت الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، أن هذه الورش مجانية للجميع فئة عمرية ١٨ فيما فوق، وقد تم التنسيق بين عدد من السينمائيين والنقَّاد في هذا الشأن وجميعهم من المتطوعين بدون مقابل.

ونظرًا لزيادة الإقبال للاشتراك بالورشة وتخطيهم الأعداد المحددة لكل ورشة، فقد تقرر إقامة مجموعة من ورش للنقد السينمائي تستوعب أعداد المشاركين الذين لم يستطيعوا التسجيل بأول ورشة.