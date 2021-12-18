السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعيد ميلادها الـ47.. أسباب جعلت نيلي كريم النجمة الخفيفة على قلوب المشاهدين

نيلي كريم
نيلي كريم

تحتفل النجمة الجميلة نيلي كريم غدًا بعيد ميلادها، حيث ولدت في 18 ديسمبر عام 1974، حيث ولدت في مدينة الإسكندرية، لأب مصري من مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية وأم روسية.

استطاعت النجمة الجميلة، أن تجذب إليها الأنظار بسبب أعمالها الفنية، وظهورها المتميز في الكثير من الأعمال، ففي السطور التالية نسلط الضوء على الأسباب التي جعلتها "نجمة جيلها".

 

فورمتها المظبوطة

تعد الفنانة نيلي كريم من النجمات اللواتي يحافظن على رشاقتهن، الأمر الذي أهلها للكثير من الأعمال التي تتطلب نجمة تتمتع بقدر كبير من المرونة والرشاقة.

كما أن نيلي كريم من النجمات اللواتي يمارسن الرياضة بشكل يومي، وهذا ما أكدته خلال أحد الحوارات التلفزيونية مؤخرًا.

نيلي كريم نجمة شاملة

تتسم النجمة نيلي كريم بالكثير من المميزات التي جعلتها تلقب بالنجمة «الشاملة» فهي تجيد القيام بالأدوار المركبة، لعل أبرزها مسلسل "تحت السيطرة"، "سجن النساء" وغيرها من الأعمال التي ساهمت في نبوغها فنيًا.

كما أنها تتمتع بقدر عالي من الكوميديا، فمن منا ينسى دورها بمسلسل "100 وش" مع النجم آسر ياسين، والذي حصد على الكثير من الجوائز، بالإضافة لفيلم "غبي منه فيه" من النجم هاني رمزي والراحل حسن حسني والفنان طلعت زكريا.

فاتن حمامة مكتشفة النجمة نيلي كريم

بدأت الجميلة نيلي كريم حياتها الفنية عام 1995، حيث كان يعتبر الظهور الأول كراقصة باليه في ألف ليلة وليلة، حيث أنها احترفت رقصات البالية بعد اشتراكها في دار الأوبرا المصرية.

لفتت نيلي كريم، أنظار الراحلة فاتن حمامة عندما شاهدتها في فوازير رمضان عام 1999 الذي كانت فكرة للمخرج أشرف لولي كتجديد للفوازير الفنانة نيللي الذي اشتهرت بالفوزاير الرمضانية، فقررت اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر في عام 2000.

هانى رمزى مسلسل تحت السيطرة مسلسل 100 وش نيلي كريم النجم آسر ياسين سجن النساء

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«اليوم السعودية» تستعرض جهود حكومة المملكة لحماية البشر والاقتصاد من كورونا

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

تفقد الرئيس السيسي عددًا من المشروعات يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

وكالة: المستثمرون الأوكرانيون مهتمون بالتواجد في السوق المصري

تفاصيل حبس عصابات السرقة بأسلوب الـ«نشل» في الإسكندرية

بعيد ميلادها الـ47.. أسباب جعلت نيلي كريم النجمة الخفيفة على قلوب المشاهدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة