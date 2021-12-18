بعيد ميلادها الـ47.. أسباب جعلت نيلي كريم النجمة الخفيفة على قلوب المشاهدين

تحتفل النجمة الجميلة نيلي كريم غدًا بعيد ميلادها، حيث ولدت في 18 ديسمبر عام 1974، حيث ولدت في مدينة الإسكندرية، لأب مصري من مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية وأم روسية.

استطاعت النجمة الجميلة، أن تجذب إليها الأنظار بسبب أعمالها الفنية، وظهورها المتميز في الكثير من الأعمال، ففي السطور التالية نسلط الضوء على الأسباب التي جعلتها "نجمة جيلها".

فورمتها المظبوطة

تعد الفنانة نيلي كريم من النجمات اللواتي يحافظن على رشاقتهن، الأمر الذي أهلها للكثير من الأعمال التي تتطلب نجمة تتمتع بقدر كبير من المرونة والرشاقة.

كما أن نيلي كريم من النجمات اللواتي يمارسن الرياضة بشكل يومي، وهذا ما أكدته خلال أحد الحوارات التلفزيونية مؤخرًا.

نيلي كريم نجمة شاملة

تتسم النجمة نيلي كريم بالكثير من المميزات التي جعلتها تلقب بالنجمة «الشاملة» فهي تجيد القيام بالأدوار المركبة، لعل أبرزها مسلسل "تحت السيطرة"، "سجن النساء" وغيرها من الأعمال التي ساهمت في نبوغها فنيًا.

كما أنها تتمتع بقدر عالي من الكوميديا، فمن منا ينسى دورها بمسلسل "100 وش" مع النجم آسر ياسين، والذي حصد على الكثير من الجوائز، بالإضافة لفيلم "غبي منه فيه" من النجم هاني رمزي والراحل حسن حسني والفنان طلعت زكريا.

فاتن حمامة مكتشفة النجمة نيلي كريم

بدأت الجميلة نيلي كريم حياتها الفنية عام 1995، حيث كان يعتبر الظهور الأول كراقصة باليه في ألف ليلة وليلة، حيث أنها احترفت رقصات البالية بعد اشتراكها في دار الأوبرا المصرية.

لفتت نيلي كريم، أنظار الراحلة فاتن حمامة عندما شاهدتها في فوازير رمضان عام 1999 الذي كانت فكرة للمخرج أشرف لولي كتجديد للفوازير الفنانة نيللي الذي اشتهرت بالفوزاير الرمضانية، فقررت اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر في عام 2000.