السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل كايروكي في الشيخ زايد

كايروكي
كايروكي

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 23 ديسمبر في الشيخ زايد احتفالا بأعياد الكريسماس.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 3 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 650 جنيها، والفئة الثانية بمبلغ 500 جنيها، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 300 جنيها.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء على تفتح الأبواب لدخول الجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء، ويقام الحفل مع أخذ الاحتياطات الكاملة ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في أماكن متفرقة من مسرح الحفل.

كان لك معايا مدينة الشيخ زايد اعياد الكريسماس فريق كايروكي لتجمع الخامس

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وائل لطفي

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