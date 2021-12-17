وفاة الطفل الثانى فى حريق شقة بمدينة السادات متأثرًا بإصابته

توفي، منذ قليل، الطفل الثاني في حادث حريق شقة بمنطقة ابني بيتك التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، داخل مستشفى شبين الكوم الجامعي، بعد مرور عدة أيام من الحريق ومصرع شقيقة جراء الحادث.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت الماضي، حيث استقبلت مستشفى السادات المركزي جثة طفل و4 آخرين من أفراد أسرته، إثر حريق داخل شقتهم بمنطقة ابني بيتك بمدينة السادات، وتم إجراء الإسعافات الأولية وتم تحويل طفل من الأسرة إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم نظرا لسوء حالته، وتوفي اليوم متأثرا بإصابته جراء الحريق.



وكان قد قام الأهالي باستدعاء الجهات المعنية عقب مشاهدتهم ادخنه تتصاعد من إحدى الشقق السكنية، كما ساعدوا الإسعاف في نقل العائلة المنكوبة، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطه لموقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحصيلة النهائية هي مصرع طفل وإصابة بقية أفراد الأسرة في حريق شقة السادات، موضحًا أن مستشفى السادات استقبل جثمان طفل وإصابة 4 من أفراد الأسرة.

وأكد «جودة»، أن المصابين في الحريق الأب والأم وحالتهما الصحية جيدة، وأصيب طفلان باختناق وصعوبة في التنفس بسبب استنشاق الأدخنة في الحريق، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، وتتم متابعة حالتهم لحين الانتهاء من الخدمة الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية كاملة.