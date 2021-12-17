تحرير 5 محاضر تموينية فى كرداسة

شنت الإدارة التموينية بكرداسة حملات رقابية مكثفة استهدفت المحال التجارية والمطاعم بتوجيهات من طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة والمهندسة هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقال عاطف محمد مدير الإدارة التموينية بكرداسة، إن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تلك المطاعم وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأضاف محمد في تصريح، لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية المكثفة تستهدف بدالي التموين وفروع جمعيتي للتأكد من انتظام العمل في المواعيد الرسمية وتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة وإعطاء بونات صرف للمواطنين.