القبض على سائق حاول هتك عرض طفلة داخل عقار بالشيخ زايد

تمكن أهالي الشيخ زايد من القبض على سائق، يعمل بإحدى شركات التوصيل، استدرج طفلة، داخل مدخل عقار وقام بالتحرش بها، محاولاً هتك عرضها، وذلك بعد قيامها بالاستغاثة.

البداية عندما تلقى الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من والد طفلة في العقد الأول من عمرها، يفيد بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص لتحرشه بابنته داخل مدخل عقار كائن بدائرة القسم بعد استغاثة الطفلة بهم.

بالانتقال والفحص وسؤال الشهود أفادوا بتجمعهم على صراخ طفلة واستغاثتها حال قيام المتهم بالتحرش بها بمدخل العقار، وبالكشف عن هوية المتهم تبين أنه يعمل سائقًا بإحدى شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية آداب، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.