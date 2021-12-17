الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سائق حاول هتك عرض طفلة داخل عقار بالشيخ زايد

هتك عرض
هتك عرض

تمكن أهالي الشيخ زايد من القبض على سائق، يعمل بإحدى شركات التوصيل، استدرج طفلة، داخل مدخل عقار وقام بالتحرش بها، محاولاً هتك عرضها، وذلك بعد قيامها بالاستغاثة.

البداية عندما تلقى الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من والد طفلة في العقد الأول من عمرها، يفيد بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص لتحرشه بابنته داخل مدخل عقار كائن بدائرة القسم بعد استغاثة الطفلة بهم.

 بالانتقال والفحص وسؤال الشهود أفادوا بتجمعهم على صراخ طفلة واستغاثتها حال قيام المتهم بالتحرش بها بمدخل العقار، وبالكشف عن هوية المتهم تبين أنه يعمل سائقًا بإحدى شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية آداب، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

«كوفي فاكس».. 10 معلومات عن أول لقاح مصرى مضاد لكورونا

«ملاذ آمن بالأزمات».. كيف أثر «أوميكرون» على سوق الذهب؟

تفاصيل حفلات رأس السنة 2022 في مصر

الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج يختتم ورشة عمل مسار

صرف مدرس من النيابة بعد سماع شهادته فى مقتل طالب خلال درس خصوصى بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس