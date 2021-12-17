رئيس تونس: السنوات الماضية كانت فرزًا حقيقيًا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إن السنوات التي مضت كانت فرزًا حقيقيًا ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب، والذي مازال يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء.

وأضاف أن المسار لا بد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة في ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، اليوم، فقد توجه الرئيس قيس سعيّد بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الحادية عشر للثورة التي كانت صعودًا شاهقًا في التاريخ، حيث يتم الاحتفال بهذا العيد يوم انطلاق الثورة التي وضعت حدًا للاستبداد.

وأكد رئيس تونس على أن المسار لا بدّ أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة، وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

وتابع البيان: «لقد كانت السنوات التي مضت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب ومازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء، ولا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نستحضر خاشعين لله تعالى ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة. كما لا بد أن نستحضر، أيضًا، آلام الجرحى الذين مازالت جروح بعضهم تنزف إلى حدّ اليوم».

وأضاف: «إن أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلًا من بعد جيل لأننا باقون على العهد ولن نتراجع فيما عاهدنا الله والشعب عليه».