الإمارات تُقدم 15 ألفًا و93 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 15 ألفًا و93 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن إلى 22 مليونًا و281 ألفًا و418 جرعة.

وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاحات ضد الفيروس التاجي، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

يذكر أن بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات ومؤسساتها الصحية ومنظمة الصحة العالمية وسبل تطويره بما يحقق أهداف الجانبين المشتركة ويخدم المجتمعات المستهدفة ويسهم في تحسين حياتها.

واطلع الشيخ محمد بن زايد- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- من الدكتور تيدروس على جهود المنظمة وبرامجها وأنشطتها الصحية إقليميًا وعالميًا التي تستهدف مواجهة الأمراض المعدية والقضاء عليها، إضافة إلى مستجدات جائحة "كوفيد - 19" وجهود المنظمة وتعاونها مع المجتمع الدولي في مواجهتها.

وأشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية بدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته الصحية الإنسانية التي تعزز جهود المنظمة وبرامجها في مواجهة الأمراض المعدية والقضاء عليها في مختلف مناطق العالم خاصة في المجتمعات الفقيرة ومنها حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان ومبادرة "بلوغ الميل الأخير" للقضاء على مرض "العمى النهري"، ودعم الجهود الدولية لمكافحة "دودة غينيا" وغيرها.

وأشار إلى دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحرصه على مكافحة الأمراض المعدية وتعاونه مع المنظمات الدولية التي أثمرت نجاحًا مهمًا في مكافحة العديد الأمراض في إفريقيا.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الداعمين الرئيسيين لبرامج المنظمة ومبادراتها للقضاء على الأوبئة والأمراض المعدية.

