«شابو وهيروين».. ضبط مسجل بشحنة مخدرات فى الغردقة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط شخص له معلومات جنائية- مسجل- وبحوزته شحنة مخدرات من أصناف مختلفة وهي "الهيروين، الشابو، الهيدرو، الحشيش"، وذلك في كمين أمني للمتهم في الغردقة محافظة البحر الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر قيام "أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة" بالاتجار فـي المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه، وبحوزته "طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - ميزان حساس"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهيتفان للاتصال بعملائه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياقٍ منفصل، وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.