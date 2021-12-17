«كوفي فاكس».. 10 معلومات عن أول لقاح مصرى مضاد لكورونا

مع تطورات الأوضاع الخاصة بأزمة فيروس كورونا، سعت مصر لتطوير لقاح خاص بها، للسيطرة على الفيروس الذي بات ينتشر بين مختلف المواطنين من مختلف الأعمار.

أكد الدكتور محمود شحاتة، باحث بالمركز القومي للبحوث، أنه مطمئن للقاح المصري كوفي فاكس الذي وصل إلى مرحلة التجارب السريرية، مضيفًا أن كوفي فاكس هو إنجاز مصري سيكون قابلا للتصدير إلى مختلف دول العالم.

وفجر شحاتة مفاجأة خلال لقاء له على قناة "صدى البلد"، قائلا إن أول إنتاج مصري للقاح سيكون في غضون 6 شهور، وبعد ذلك سيتم طرحه في السوق المصرية، مؤكدًا أن اللقاح وصل إلى مرحلة التجارب السريرية والنتائج مبشرة للغاية؛ نظرًا لارتفاع درجة الأمان والفعالية الكبيرة له.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "كوفي فاكس" قبل طرحه في الأسواق:

1- يعد كوفي فاكس أول لقاح مصرى يطرحه المركز القومي للبحوث.

2- أثناء تحضيره تم اتباع خطوات محددة وفقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية.

3- بدأت التجارب السريرية عليه وهذا يعني أن معايير الأمان به عالية.

4- حتى الآن، عدد العبوات المعدة للتجارب السريرية عليه هي 1500 عبوة.

5- من المقرر أن يتم طرحه في غضون 6 أشهر عقب انتهاء التجارب السريرية مباشرة.

6- تم إجراء التجارب الإكلينيكية على 100 متطوع تراوحت أعمارهم ما بين 18 إلى 50 عاما، وتنوع جنسهم ما بين الرجال والسيدات.

7- سبق وأن أعلن مركز البحوث أن شروط التطوع في التجارب السريرية أن يكون الشخص خالي من أي أمراض مزمنة وغير مطعم أو حاصل على لقاح من لقاحات كورونا.

8- سيتم أخذ اللقاح على جرعتين، ومن المقرر أن يكون الفرق بين الجرعة الأولى والثانية من 15 إلى 21 يوما.

9- ضمن معايير الأمان أن فعالية اللقاح "كوفي فاكس" على الفيروس في الحيوانات بنسبة 100%.

10- حصل اللقاح "كوفي فاكس" على موافقة هيئة الدواء المصرية.