الأمن يكشف ملابسات فيديو سقوط شخص من «ميكروباص» فى سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعلقه بباب سيارة «ميكروباص» وسقوطه أرضًا، في محافظة بسوهاج، مما تسبب فى وفاته، عقب ضبط سائق السيارة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم، بمديرية أمن سوهاج، من عامل مقيم بدائرة المركز، بأنه أثناء سير نجله، سائق مقيم بذات الناحية، بأحد الطرق بدائرة المركز، اصطدمت به سيارة «ميكروباص»، قيادة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، مما نتج عنه وفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله، ونفى وجود شبهة جنائية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط قائد السيارة المشار إليه، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، وأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من تفاديه.

وفي وقت لاحق، تم تداول مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهة قائد السيارة، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص على أولوية المرور، فقام على إثرها الأخير بالاتصال بالمجني عليه لإيقاف السيارة، حيث فوجئ قائد السيارة بتعلق المجني عليه بباب السيارة محاولاً إيقافه، فقام بالإسراع بالسيارة، مما أدى إلى سقوط المجني عليه أرضًا، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.