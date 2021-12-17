الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

7 ملايين مشترك جديد بخدمات الهاتف المحمول والثابت بالربع الثالث من 2021

خدمات الهاتف المحمول
خدمات الهاتف المحمول

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت في مصر بلغ نحو 111.60 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث "يوليو -سبتمبر٢٠٢١" مقارنة بنحو 104.51 مليون مشترك عن نفس الفترة “يوليو - سبتمبر٢٠٢٠” بزيادة بلغت 7.09 مليون خط خلال 3 أشهر.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو  101.02 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث" يوليو - سبتمبر٢٠٢١" مقارنة بنحو 95.360 مليون مشترك عن نفس الفترة “يوليو - سبتمبر٢٠٢٠” وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته ٩١% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في مصر خلال الربع الثالث "يوليو – سبتمبر" ٢٠٢١.

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول 

وتابع التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول وصل إلى 97.87 % من الكثافة التليفونية للمستخدمين في مصر بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر٢٠٢١" مقارنة بنحو 94.09 % عن نفس الفترة "يوليو - سبتمبر٢٠٢٠" بمعدل تغير سنوي 3.79% من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 10.25 % خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر٢٠٢١".

الخطوط التليفونية المستخدمة وإجمالي سعة السنترالات

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت “الأرضي” المستخدمة سجلت نحو 10.58 مليون خط  بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر٢٠٢١" مقارنة بنحو 9.15 مليون خط عن نفس الفترة "يوليو-سبتمبر" ٢٠٢٠، في حين ارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت "الأرضي" إلى 25.33 مليون خط بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر٢٠٢١" مقارنة بنحو 25.24 مليون خط عن نفس الفترة "يوليو-سبتمبر" ٢٠٢٠ بزيادة سنوية 0.09 مليون خط وبمعدل نمو سنوي 0.35 %. 

مشتركو الهاتف الثابت "حضر/ ريف"

وأوضح التقرير أن  عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر سجل نحو 8.45 مليون خط بنهاية الربع الثالث "يوليو – سبتمبر" ٢٠٢١مقارنة بنحو 7.02 مليون خط عن نفس الفترة "يوليو- سبتمبر٢٠٢٠"، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.13 مليون خط بنهاية الربع الثالث "يوليو - سبتمبر٢٠٢١" مقارنة بنحو 2.14 مليون خط عن نفس الفترة "يوليو - سبتمبر٢٠٢٠".

مؤشرات البنية التحتية
مؤشرات البنية التحتية
معدل انتشار الهاتف المحمول والثابت
معدل انتشار الهاتف المحمول والثابت
مشتركي الهاتف الثابت
مشتركي الهاتف الثابت
مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف المحمول الهاتف الثابت معدل انتشار الخطوط التليفونية سعة السنترالات مصر الربع الثالث

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