الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 17 ديسمبر 2021

الابراج
الابراج

قدمت جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

-  برج الحمل

مهنياً: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.

عاطفياً: الأجواء العاطفية خالية من التشنج والإرباك، وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.

صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.

- برج الثور

مهنياً: تتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوباً معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية. 

عاطفياً: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى، وتقدّر سعة طاقة الشريك على العطاء اللامتناهي تجاهك بشكل متواصل.

صحياً: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.

- برج الجوزاء 

مهنياً: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم. 

عاطفياً: الأجواء مليئة بالرومانسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل اليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.

صحياً: عليك التفكير دائماً أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك، لكي تبقى في حال جيدة وتقوم بواجباتك تجاه عائلتك.

- برج السرطان

مهنياً: أُحذّرك من أجواء هذا اليوم، فقد تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، انتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.

عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف تحديات ولا استفزازات يمكن أن تعرضك للمساءلة لاحقاً.

صحياً: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.

- برج الأسد 

مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.

عاطفياً: يزورك أحد الأصدقاء حاملاً دعوة لك وللشريك، لتمضية عطلة أسبوع رومانسية. 

صحياً: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.

- برج العذراء

مهنياً: هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم.

عاطفياً: قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك للبدء من جديد، وتبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها. 

صحياً: قد ينقل إليك خبر مهم أو تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسياً وجسدياً.

- برج الميزان

مهنياً: تجد حلولاً لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة في محيطك، والنتائج كلها تكون في مصلحتك.

عاطفياً: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفية، وتؤدي الى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها. 

صحياً: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم.

- برج العقرب

مهنياً: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك، من دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.

عاطفياً: قد تثار مشكلات جانبية تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك إنما لفترة قصيرة.

صحياً: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي، هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.

- برج القوس 

مهنياً: تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائراً، أنصحك بالعمل الهادئ البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيداً. 

عاطفياً: كن حذراً مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.

صحياً: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات، التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في أحضان الطبيعة. 

- برج الجدي 

مهنياً: تعيش وقتاً ديناميكياً وناشطاً يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.

عاطفياً: تفكر في الانتقال إلى وضع جديد مع الشريك، تشعر أنه سيزيد من تمتين العلاقة بينكما.

صحياً: تبدو مضطرباً وقلقاً، يسيطر عليك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير.

- برج الدلو

مهنياً: يبتسم لك الحظ اليوم، وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.

عاطفياً: ركز في علاقتك ولا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك فهو وحده القادر على تفهم ظروفك.

صحياً: حاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة، قد تعرّضك لأزمة صحية.

برج الحوت 

مهنياً: تكون هادئاً جداً وتصحّح بعض الأوضاع المهنية، ولا تضعط على المحيطين، بل تكون متعاطفاً ومتفهماً لكل ما يحصل.

عاطفياً: بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مجدداً، ناقشها مع الحبيب لعلك تجد لديه الحل المناسب.

صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.

جاكلين عقيقي حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية برج الحمل برج الثور

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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