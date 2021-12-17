تباينت أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 17-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-12-2021

أولًا: العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.6028 جنيه، والبيع 17.7531 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.687 جنيه، والبيع 20.9059 جنيه.

وسجل الدولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1532 جنيه، والبيع 12.2538 جنيه. ‏

وسجل الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.367 جنيه، والبيع 2.387 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7156 جنيه، والبيع 1.7328 جنيه.

وسجل الكرونا السويدية للشراء 1.7088 جنيه، والبيع 1.7262 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9099 جنيه، والبيع 17.0457 جنيه.

وسجل الين الياباني للشراء 13.7446 جنيه، والبيع 13.8508 جنيه.

وسجل الدولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1028 جنيه، والبيع 11.2305 جنيه.

وبالنسبة لعملات الدول العربية جاءت على النحو التالي:

شهد سعر صرف الدينار الكويتى، اليوم، استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصرى، عند 49.20 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

وحافظت مستويات سعر الريال السعودي، على استقراره مقابل الجنيه المصري ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم 40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال القطري في السوق المحلي المصري اليوم 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع وسجل سعر الريال العماني في السوق المحلي 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.