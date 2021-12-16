تراجع طفيف في الإصابات بكورونا بجنوب إفريقيا

انخفضت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا قليلًا، اليوم الخميس، عن الرقم القياسي للإصابات البالغ 26 ألفًا و976 حالة، وفقًا لما أعلنه المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء.

وأشارت البيانات التي نقلتها وكالة بلومبرج، إلى أن عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ اليوم 36 شخصًا ما رفع اجمالي الوفيات إلى 90 ألف حالة.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 3 ملايين و255 آلف و816 حالة.

وأكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي اليوم الخميس، بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) 8.6 % فقط حتى الآن بينما تلقى نحو 12.6 % جرعة واحدة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وبخصوص متحور “أوميكرون”، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.

وعن تحقيق أقصى استفادة من لقاحات الدول المانحة والجهات المتبرعة، أوصت "المراكز الأفريقية" الجهات والدول المانحة للقاحات بضرورة اتباع بعض التوصيات الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللقاحات التي يحيط عملية إمدادها ما يؤدي إلى إفسادها.

ودعت إلى أن تكون مدة صلاحية اللقاحات لا تقل عن 10 أسابيع عند وصولها إلى البلد، مع استثناءات محدودة فقط عندما تشير البلدان المتلقية إلى الاستعداد واستيعاب الجرعات مع فترات صلاحية أقصر، وأن تكون البلدان المتلقية على علم بتوافر الجرعات المتبرع بها قبل 4 أسابيع على الأقل من وصولها المؤقت إلى البلد.