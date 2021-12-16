الصحة التونسية: 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا توجد وفيات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الخميس، عن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 6553 عينة تم رفعها للتحليل أمس، لتكون بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 5.72 بالمائة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس التاجي.

وقالت وزارة الصحة التونسية: "إنه في إطار تقصي وتتبع انتشار فيروس كورونا في البلاد قامت مصالحها بتاريخ 15 ديسمبر 2021 برفع 6553 عينة للتحليل. قد صدرت نتائج 375 حالة منها ايجابية فيما لم تسجل الوزارة بذات التاريخ أي حالة وفاة وهذه لوحة الاحصائيات التي نشرتها الوزارة".

وكانت الصحة التونسية، أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل البلاد حالتي وفاة و 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان لاحق، بتطعيم 45 ألفًا و789 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال يوم الأربعاء، من بينهم 9 آلاف و282 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 5 ملايين و416 ألفا و468 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و144 ألفا و463 جرعة بينها 25 ألفا و410 جرعات للسفر.

ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و252 ألفا و343 شخصا حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" في البلاد لدى مطعمين بلقاحات ضد فيروس كورونا.

وسجلت منظمة الصحة العالمية، حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون"، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا وهونغ كونغ الشهر الماضي، في أكثر من 70 دولة.

وفي الثامن من ديسمبر الجاري، أعلنت شركة "بيونتيك" أن اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة "فايزر"، لا يزال فعالا ضد "أوميكرون" بعد 3 جرعات. وأكدت عزمها تطوير لقاح مخصص للمتحور بحلول شهر مارس المقبل.