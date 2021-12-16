الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: 97% من أفراد الخدمة الفعلية بالجيش تلقوا تطعيمات كورونا

اللقاح
اللقاح

أعلنت الولايات المتحدة أن أكثر من 97% من أفراد الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي قد تلقوا بالفعل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنه على الرغم من "النجاح الهائل" الذي حققه الجيش الأمريكي بشأن تطعيم القوات، إلا أن 35 ألف جندي آخر لا يزالون غير ملقحين ضد الفيروس.

من جانبها، علّقت وزيرة الجيش الأمريكية كريستين ورموت، على هذا الحدث، قائلة إن التطعيم يتعلق "أولاً وقبل كل شيء" باستعداد الجيش، كما أثنت على الجنود الذين تلقوا التطعيم والطاقم الطبي الذين دعموا هذه العملية.

اللقاحات الجيش الأمريكي كورونا الفيروس وزيرة الجيش الأمريكية التطعيم الجيش

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