الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تلقوا لقاح فايزر».. مراكز أمريكية: إصابة 8 أطفال بالتهاب عضلة القلب

فايزر
فايزر

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، إنها تلقت تقارير عن ثماني إصابات بنوع من التهاب عضلة القلب لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين خمسة أعوام و11 عاما كانوا قد تلقوا لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19.

وأعلنت المراكز أن الإصابات بهذا النوع من التهاب عضلة القلب يمكن أن تكون أكثر من 69 إصابة بين كل مليون ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ونحو 40 إصابة بين كل مليون ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

ولم تذكر المراكز ما إذا كانت تعتقد بأن ثمة صلة بين هذه الإصابات واللقاح، كما لم تكشف عن معدل الإصابة به بين من لم يتقوا اللقاح في تلك الفئة العملية.

وقالت إن أكثر من سبعة ملايين جرعة لقاح تلقاها أطفال بين خمسة أعوام و11 عاما في الوقت الذي أجرت فيه فحص البيانات من بينها 5.1 مليون جرعة أولى والباقي، مليونا جرعة ثانية، وقالت المراكز إن الحالات المرضية معتدلة.

من ناحية أخرى، أفادت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخبراء التابعة للمراكز الأمريكية اليوم الخميس بأن معدل جلطات الدم بعد تلقي لقاح جونسون اند جونسون أعلى على ما يبدو مما كان متوقعا في السابق.

وتم الإبلاغ سابقا عن حالات تجلط الدم مع متلازمة قلة الصفيحات، والتي تتضمن جلطات دموية مصحوبة بمستوى منخفض من الصفائح الدموية، في متلقي لقاح جونسون اند جونسون ذي الجرعة الواحدة.

ويذكر أن أعلنت شركة فايزر، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 يخفف بنسبة 90% احتمال الاستشفاء والوفاة من الإصابة بالفيروس عند الأشخاص المعرضين للخطر.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن الحبة في الأيام الأولى التي تلي ظهور أعراض المرض، بحسب الاختبارات السريرية.

وتستند النتائج إلى الاختبارات التي أُجريت على المشاركين، وهم 2200 شخص، مؤكّدة النتائج الأولية التي أعلنتها «فايزر» مطلع نوفمبر.

الصفائح الدموية الحالات المرضية جونسون لقاح جونسون جلطات الدم

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وائل لطفي

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