من الطب الصيني .. 3 علاجات عشبية لمواجهة أعراض «الالتهاب الرئوي»

«الالتهاب الرئوي».. مرض تنفسي يتضمن التهابًا في الرئتين، يحدث غالبًا بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية أو طفيلية وأحيانًا عن طريق استنشاق الغازات السامة والمواد الكيميائية وعادات الأكل غير الصحية.

ويتسبب عدم حصول أعضاء وأنسجة الجسم على كمية كافية من الأكسجين في حدوث الإصابة به، ويمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم تقديم العلاج للمريض في الوقت المناسب، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "web med" الطبي.

ويمكن للعلاجات المنزلية الطبيعية للالتهاب الرئوي أن توفر الراحة فقط من أعراض الالتهاب الرئوي من خلال تقوية المناعة وتسهيل التعافي بشكل أسرع، فالعلاج المناسب الذي يقدمه الطبيب أمر لابد منه لعلاج الالتهاب الرئوي.

ويهاجم “الالتهاب الرئوي” الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وبالتالي يكون أكثر وضوحًا عند كبار السن والأطفال، وقد تساعد العلاجات المنزلية في الواقع هذه الأدوية في التعافي بشكل أسرع من خلال تعزيز مناعة المريض والتخفيف من بعض أعراض الالتهاب الرئوي.

ويقدم الأطباء بموقع "rapid homeremedies" الطبي، عدد من العلاجات العشبية لأعراض الالتهاب الرئوي.

عشبة «استراجالوس»

يستخدم العشب المعروف أيضًا باسم “هوانغ تشي”، في الطب الصيني التقليدي على مر العصور لتحقيق التوازن وتقوية جهاز المناعة، حيث يتم استخدامه تقليديًا لعلاج الأشخاص المعرضين للعدوى مثل نزلات البرد.

العشبة لها تأثير مضاد للالتهابات لأنه يمنع إطلاق الهيستامين من الخلايا البدينة، وهذا هو السبب في أنه يمكن استخدامه في الالتهاب الرئوي حيث تلتهب الرئتان ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه العشبة قد يتفاعل مع أدوية أخرى، فمن المستحسن استشارة الطبيب قبل تناولها.

عشبة «إشنسا»

نبات مزهر موطنه أمريكا الشمالية، وهي من أفضل الأعشاب التقليدية لنزلات البرد والأنفلونزا، حيث أنها تقوي جهاز المناعة ويزيد من مقاومة المرض، كما أنها خصائص مضادة للجراثيم.

عشبة «الراسن»

نبات يحمل أزهارًا جميلة تشبه عباد الشمس، فهو له تأثير قوي يمكن جعله أكثر اعتدالًا باستخدامه مع العرقسوس، حيث أنه يخفف بشكل ممتاز السعال المزمن المستعصي ويساعد في تهدئة الأغشية المخاطية بفضل محتواه من الأنسولين والصمغ.