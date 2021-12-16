الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منتدى العمل التطوعى بالتنسيقية يبدأ نشاطه بمبادرة «أطفال بلا مأوى»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقد منتدى العمل التطوعي اجتماعه الأول لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة، في إطار بدء عمل المنتديات الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما ناقش المنتدى خلال الاجتماع مخرجات مبادرة شئون الطفل التي يعمل عليه، حيث قدمت النائبة أميرة العادلي شرح فكرة المبادرة وعرضت أهم النقاط الخاصة بها وأهدافها بداية من تفعيل خط نجدة الطفل وإنشاء مدينة لـ(الأطفال بلا مأوى) لجميع المراحل العمرية يتلقون فيها تعليما ورعاية جيدة إلى مرحلة محددة يتم فيها ضمان حياة كريمة لهم تشمل فرص عمل وسكن كريم.

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وركز الأعضاء خلال النقاش على أهمية الشراكات مع المؤسسات المعنية، والبدء في حوار مع الجهات المعنية ذات الصلة مثل المؤسسات العقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل مع الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واتحاد الصناعات المصرية بجانب البرنامج القومي لأطفال بلا مأوى.

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وبخلاف تلك المبادرة طرح المنتدى خلال الاجتماع أفكار أخرى مثل مبادرة (منصة العمل التطوعي الخدمي)، والتي تتعلق بإنشاء منصة تواصل بين العاملين في العمل التطوعي من جهة وبين جهات العمل التطوعي المختلفة على غرار منصات مشابه تم تنفيذها في عدة دول.

تطبيق (صديق السائح).. مقترح منتدى التكنولوجيا للمساهمة في تنمية السياحة

وكان قد اجتمع منتدى تكنولوجيا المعلومات لوضع ملامح العمل الخاصة بالمنتدى ومبادرات التنسيقية خلال الفترة المقبلة، ذلك في إطار تفعيل عمل منتديات التنسيقية.

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ومن المقرر أن يتولى منتدى التكنولوجيا بالتعاون مع المنتديات الأخرى المعنية العمل على مبادرة النهوض بالسياحة في إطار مواكبة التطور التكنولوجي وتزامنا مع ما تشهده وتنتظره مصر من افتتاحات سياحية هامة.

وطرحت المبادرة عدة مشروعات أهمها التطبيق الإلكتروني المتكامل (صديق السائح) يكون بمثابة مركز معلومات متكامل مع السائح من خلال تحميله على هاتفه المحمول، كما طرحت المبادرة عدة تصورات لتنمية السياحة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي والسياحة العلاجية والتوعية المجتمعية السياحية وغيرها.

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