جامعة كفر الشيخ تنفي شائعات منع طلابها من حضور لقاء الرئيس السيسي: مهاترات باطلة

نفى الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحث العلمي، ما تردد عبر العديد من منصات جماعة الإخوان الإرهابية بشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة كفر الشيخ أول أمس الثلاثاء، بأن طلاب جامعة كفر الشيخ لم يكونوا هم طلاب جامعة كفر الشيخ وأن طلاب الجامعة في إجازة قبل الزيارة بأسبوع.

وأكد نائب رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كافة الحضور كانوا طلاب جامعة كفر الشيخ ومدرسيها ولم يحدث أنه تم إعطاء طلاب الجامعة إجازة أسبوعا بمناسبة زيارة الرئيس، وأنه قد تم مراعاة تمثيل كل فئات الجامعة في اجتماع الرئيس بما في ذلك الطلاب الوافدين، وأن الجميع كان سعيدا بزيارة الرئيس التاريخية للجامعة.

وشن نائب رئيس الجامعة، هجوما لاذعا على المشككين في اجتماع الرئيس السيسي بطلاب الجامعة، قائلا: الزيارة نجحت بكافة المقاييس والكل سعداء وهذا ما يدفعكم إلى ترويج تلك الأكاذيب والمهاترات الباطلة، فالطالب الذي حاور الرئيس السيسي في الاجتماع هو طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ وهذا اكبر دليل على كذبكم.

ووصف الدكتور حسن يونس، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، للجامعة بالتاريخية والمثمرة التي عملت على إعطاء دفعة جديدة للجامعة في تفوقها العلمي وأيضا جاءت الزيارة تتويجا لمجهودات الجامعة العلمية التي أوصلتها إلى مراكز وتصنيفات عالمية متقدمة مختلفة.

وكشف الدكتور حسن يونس، في تصريحات سابقة لـ "الدستور" كواليس الإفطار الجماعي الذي حضره الرئيس مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، قائلا :' الفطار كان فول وطعمية وحرص الرئيس علي أن يجلس بجواره أحد الطلاب الوافدين وتحديدا من دولة نيجيريا للتأكيد علي الاهتمام بالوافدين، وجرت مناقشة بين الرئيس والطلاب وطمأنهم على مستقبلهم وبث الامل فيهم في جو يسوده الهدوء والطمأنينة وكان الحديث مع الطلاب بشكل أبوي أكثر.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الرئيس السيسي قد اختار جامعة كفر الشيخ لزيارتها للتأكيد علي متابعته لما وصلت إليه من تقدم في المستوى التعليمي وحصولها علي مراكز متقدمة في تصنيفات عالمية وخاصة أنها من الجامعات الحكومية الحديثة فعمر الجامعة لم يتجاوز ال 15 عاما، وأيضا رسالة منه أنه يدعم التعليم الحكومي وخاصة الجامعة، إذ زادت الميزانيات المخصصة له خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الرئيس كان سعيدا بما شاهده في جامعة كفر الشيخ وظهر ذلك جليا خلال الزيارة، وأن زيارته كانت فخرا لأهل كفر الشيخ جميعا.

وعن أثر الزيارة يقول: بالفعل لتلك الزيارة أثر كبير وخاصة عالميا فهي من شأنها أن ترفع من مستوي الجامعة وسمعتها على مستوى العالم بعد زيارة الرئيس السيسي لها وأيضا اعطي دفعة للجميع بضرورة الاستمرار في العمل والتقدم في كافة المجالات العلمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قد شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بجامعة كفر الشيخ، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

وأكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

كما أكد الرئيس على الطلاب أهمية تنمية الوعي والإدراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمي والأكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.