محافظة بورسعيد تعلن حصاد 2021 بقطاع الطرق والنقل

أعلنت محافظة بورسعيد في بيان رسمي، اليوم الخميس، حصاد 2021 في قطاع الطرق والنقل، وذلك فى إطار الطفرة الشاملة التى شهدتها المحافظة على كافة الأصعدة، حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تنفيذ أكبر خطة تطوير وتنمية للطرق والكبارى والميادين بنطاق المحافظة، ساهمت فى خلق محاور مروية جديدة ، وربط أنحاء المدينة، ورفع كفاءة الطرق فى المناطق الآكثر احتياجآ ، وتطوير الشوارع المحيطة بالمشروعات القومية والخدمية بما يحقق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة المواطنين والسيارات، ويحقق الشكل الجمالى والحضارى اللائق بالمحافظة .

واستعراض البيان أهم مشروعات المحافظة فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين وخلق المحاور المرورية، وهي: الانتهاء من كوبري عزمي وفتحه أمام الشاحنات، وتكلفة المشروع 60 مليون جنية، وإنشاء كوبري أعلى قناة الاتصال بمنطقة إسكان الحى الإماراتي، إنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5 كيلو مترات بتكلفة 69 مليون جنيًا، ورصف ورفع كفاءة طرق مختلفة بمدينة بورفؤاد بتكلفة 4 ملايين جنيهًا .

وأشار بيان حصاد 2021 ، إلى أنه تم تنفيذ شبكة الطرق الخارجية لمساكن المرحلة الأولى إسكان إجتماعى وإنشاء الطريق الموازى لترعة السلام ، وتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى فوق قناة الإتصال جنوب بورسعيد ، بإجمالى تكلفة 160.474مليون جنيًا، وتنفيذ محور 30 يونيو بطول 95 كيلو مترات بتكلفة 3.5 مليار جنيًا، وتطوير الطرق المؤدية لمحور ٣٠ يونيو جنوب المحافظة.

واستكمل البيان أنه تم إنشاء كوبرى الجميل البديل، وتطوير ونقل منفذ الجميل ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول بورسعيد بإجمالى تكلفة 201.5 مليون جنيه، وتطوير وإعادة تخطيط المحاور الرئيسية ببورسعيد "شارع محمد على، ومصطفى كامل، وصلاح سالم، و شارع عاطف السادات، و٢٣ يوليو بحى الشرق، وسعد زغلول".

وأشار البيان إلى رفع كفاءة وتطوير شارع نهضة بورسعيد البترول سابقا والذى يعد أكبر محور تعمير، وذلك بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولية، ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات ويعد الميناء البرى واجهة حضارية أمام زوار المدينة، ️وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والتعمير الشاملة بالمنطقة واضافة شارع جديد موازي لشارع نهضة بورسعيد، وهو شارع الرحاب ، وبذلك يكون تم تطوير المدخل الرئيسي لبورسعيد بالكامل .

وأضاف البيان أنه تم تطوير شارع الشاحنات للمرة الأولى من نوعها ليبدأ من شارع عزمي وحتي شارع 23 ديسمبر ويربط مع محور 30 يونيو بطول ٤ كيلو مترات.

وأشارت محافظة بورسعيد، إلى رفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى، والطرق الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة وفاطمة الزهراء، ورصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد والطرق المحيطة بسوق العصر بحى العرب ، وتطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية والمحيطة بالمصانع والطريق الرابط بين محور 30 يونيه والمنطقة الصناعية ، وإعادة رصف عدد من الطرق المؤدية لقرى جنوب بورسعيد، فى إطار الخدمات المقدمة لأهالى حى الجنوب، ورصف الطرق الداخلية بمنطقة 26 عمارة.

وأوضح البيان، أنه جاري تطوير ورفع كفاءة شارع 23 ديسمبر، وخلق محور مروري هام بطول 3800 مترًا، يبدأ من 23 يوليو وحتي مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء الزهور والضواحي والمناخ، و️تطوير ورصف شوارع حى العرب والمناخ وهي: الصباح، والنصر، وابراهيم توفيق، والبازار، وشارع عبد الحليم محمود، وقناة السويس، وتطوير الطرق الداخلي بمنطقة خان الخليلي والسواحل والمنيا، بجانب تطوير عدد من الطرق الداخلية ببورفؤاد.

وأعلن محافظ بورسعيد ، أنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير شوارع وطرق حى الزهور والتى بدأت بأعمال رصف وتطوير شارع محمد سرحان، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمحافظة بورسعيد لتطوير منظومة النقل والطرق فى كافة الأنحاء.

وأشار إلى أنه يجري تطوير ميادين، عبد المنعم رياض، والزعيم جمال عبد الناصر، والزعيم أنور السادات، والفراشة والمنشية وستالنجراد وبنزرت، والأمين، والشهيد أسامة عباس، ويسري عمارة.