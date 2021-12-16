الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنشأة القناطر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المناشي البلد بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، دون وقوع إصابات تم إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المناشي البلد من شارع خالد بن الوليد بدائرة منشأة القناطر.

وعلى الفور، وجه اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

الحماية المدنية الجيزة الداخلية وزير مديرية أمن النيران وزير الداخلية

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