القباج تشهد المائدة المستديرة لـ«مؤتمر المبادرين» للأشخاص ذوي الإعاقة

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، المائدة المستديرة لـ«مؤتمر المبادرين»، تحت شعار «عهد جديد للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر»، في إطار احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت «القباج»، أن الورشة تهدف إلى بدء حركة تبني على قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة وليس إعاقاتهم واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، لتيسير سبل الإتاحة وتحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضحت القباج أن حوكمة الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة مُلزمة لضمان حق المواطن والدولة في آن واحد، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أٌقرتها التشريعات السارية المقررة، مشيرة إلى أن الإعاقات تشمل إعاقة حركية وسمعية وبصرية وذهنية وسمع-بصرية وقصار القامة، بالإضافة إلى الإعاقات الأمراض المُزمنة التي تُعجز صاحبها عن أداء الأنشطة اليومية والتي قد تعرض حياته للخطر حال عدم التصدي لها

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، تم إنشاء مراكز وحدات اكتشاف مبكر للإعاقة، وإنشاء مراكز تأهيل شاملة بقرى حياة كريمة، وتقديم كافة الخدمات التي يستفيد منها.

أما عن إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكامل،ة أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنها تتمثل فى:-

- الدخول على موقع وزارة الصحة وتدوين بيانات ونوع الإعاقة.

- تحديد مكان الكشف الطبى.

- يتم إجراء الكشف الطبى.

- فى حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

- يتم إجراء الكشف الوظيفى له.

- فى حالة القبول يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة له.