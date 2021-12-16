الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الأموال العامة»: حجز موظف بالإسكندرية بتهمة اختلاس 1.5 مليون جنيه

حبس
حبس

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الخميس، بحجز موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية لاتهامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال عهدته وذلك لمدة  24 ساعة على ذمة وصول التحريات التكميلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية باستغلال طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه من خلال قيامه  (بالاختلاس والتلاعب  بقيمة المبالغ لبعض قسائم السداد عهدته - والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى وعدم توريدها لخزينة الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الأموال العامة حجز موظف 1 5 مليون جنيه اختلاس

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