الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكب 6 جرائم.. ضبط شخص يسرق الدراجات الهوائية بالقاهرة

الدراجات الهوائية
الدراجات الهوائية بالقاهرة

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين  بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية- العجلة-  بأسلوب "قص القفل" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الهوائية المسروقة لدى عملائه "أحدهم (سيىء النية)". 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية السرقات عابدين سرقة الدراجات الهوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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