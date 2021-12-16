الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة العراقية: المختبرات قادرة على اكتشاف متحورات «كورونا»

كورونا
كورونا

أكد الحكومة العراقية، على قدرة المختبرات في رصد متحورات  كورونا.

ولفتت الحكومة، إلى أنها ما زلت تُطالب المسافرين القادمين بإجراء فحوصات من (pcr)، والتي يجب أن تكون قبل 72 ساعة من السفر". 

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن إمكانيتها على تشخيص المتحور الجديد "أوميكرون"، فيما جددت تأكيدها عدم تسجيل أي إصابة بمتحور "أوميكرون"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية. 

ولفت المتحدث باسم الوزارة الصحة العراقية، إلى أن الصحة تتابع عن كثب الإصابات والمستجدات للمتحور الجديد التي تحدث في الدول ضمن الإقليم والمجاورة للعراق، مشيرًا إلى أنه "حتى الآن لم يسجل العراق أي إصابة بالمتحور الجديد".

 

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وائل لطفي

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