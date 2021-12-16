الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المفوضية الأوروبية: بيلاروسيا تعرض حياة المهاجرين للخطر

أورزولا فون دير
أورزولا فون دير لاين

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن النظام في بيلاروسيا يعرض حياة المهاجرين للخطر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عقب قمة الشراكة الشرقية التي عقدت في بروكسل، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للمفوضية.
وقالت فون دير لاين -في كلمتها- إن الوضع الجيوسياسي الحالي يتطلب ذلك حقًا.. وبالفعل، كنا نناقش التحديات الحالية ولكن أيضًا مستقبل شراكتنا.
وتابعت: "نعلم جميعًا أن النظام البيلاروسي يقمع شعبه ويستخدم المهاجرين كأدوات، ويعرض حياتهم للخطر؛ وهي تشن بالتوازي هجوما مختلطا ضد الاتحاد الأوروبي. أنت تعلم أننا رددنا على هذا الهجوم بسرعة وبقوة وبكل وحدة.. فرضنا عقوبات وقمنا بالتنسيق مع شركائنا -بشكل رئيسي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة- وأعددنا القائمة السوداء لشركات النقل المتورطة في تهريب المهاجرين".
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية قامت بزيادة دعمها المالي إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا في إدارة الحدود وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الأشخاص المحاصرين على الحدود.
فيما قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارجاريتيس شيناس، أن جهود وقف تدفّق المهاجرين الذين يحتشدون عند الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها..

وحظرت أنقرة الجمعة السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروسياعلى خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفياتي السابق وبولندا.

وتتهم حكومات غربية نظام لوكاشنكو باستدراج المهاجرين إلى بيلاروسيا وإرسالهم للعبور إلى بولندا ردا على عقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي على مينسك على خلفية قمعها للمعارضة.

وتعاني بعض الدول من تدفقات غير مسبوقة من المهاجريين الغير شرعيين علي ارضيها وحدودها ايضا والذين يمثلون تهديدا وتحديا كبير حيث ان الدولة الواقعه في وجود مهاجريين علي حدودها تعاني الكثير من المشاكل والانتقادات بسبب عدم تحمل مسؤلية استقبال المزيد منهم مرة اخري.

بروكسل حياة المهاجرين المفوضية الاوروبية

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