الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تؤكد: فرنسا لها دور فى جهود حل النزاع باليمن

النزاع باليمن
النزاع باليمن

قالت الأمم المتحدة إن الدعم الدولي لجهودها في اليمن ضرورى بهدف التوصل إلى حل شامل للنزاع، مشيرة إلى أن لفرنسا دور مهم فى تلك المساعي.

وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، عبر حسابه على موقع تويتر: إن الدعم الدولى المنظم لجهود الأمم المتحدة ضرورى من أجل عملية سياسية جامعة تهدف للتوصل إلى حل شامل للنزاع فى اليمن"، وهو النزاع المستمر منذ 7 أعوام.

وأضاف مكتب المبعوث الأممي: أن "جروندبرج زار فرنسا والتقى بكبار المسؤولين الفرنسيين"، ونقل عنه أن "لفرنسا دور مهم تؤديه بوصفها دولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن وفى الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "العملية يجب أن تصمم بطريقة تسمح بإحراز التقدم بشكلٍ متوازٍ فيما يتعلق بمختلف عناصر جدول الأعمال ذات الأهمية لليمنيين وتعالج الأولويات المعلنة للأطراف فى سياق جدول أعمال أوسع نطاقًا يمثل مصالح مختلف اليمنيين" مشيرا إلى "أهمية وجود دعم دولى وإقليمى منظم ومنسق"، وشدد على أن "دعم مجلس الأمن سيكون ذا أهمية حيوية".

يأتي هذا فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة الحوثيين من اليمن.

وقال التحالف في بيان الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "مقذوفا معاديا سقط بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان".

وأضاف أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وتابع أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي تنفيذ 24 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، أن "العمليات قضت على أكثر من 140 عنصراً حوثيا".

أضاف: "كما نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

 

اليمن الامم المتحدة فرنسا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج

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