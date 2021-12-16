الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح المعرض الشخصى للفنان إبراهيم حسن بلال «هوية»

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة من مساء اليوم الخميس، فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنان إبراهيم حسن بلال، والذي يقام بقاعة صلاح طاهر، تحت عنوان "هوية"، ويستمر حتى السبت 25 ديسمبر الجاري.

ويتضمن معرض "هوية"، للفنان إبراهيم حسن بلال، حوالى 30 عملا فنيا مميزا وفريدا من نوعه، عبارة عن نحت مصغر على سنون أقلام الرصاص، تعبر عن الهوية المصرية والعربية الأصيلة.

يذكر أن الفنان إبراهيم حسن بلال، كان قد بدأ هاويا للفن التشكيلي حتى تخرج في كلية حقوق المنصورة فكانت بدايته للاكتشاف الفعلي لموهبته، حيث أقام العديد من الورش الخاصة لتعليم فن البورتريه وذلك بهيئة قصور الثقافة وبعض الأكاديميات الخاصة بالفن التشكيلي، وأنشا أول ورشة خاصة لتعليم فن النحت المصغر على سنون أقلام الرصاص وأقام أول معرض فى مصر والوطن العربى متخصص فى هذا المجال كما حصل علي العديد من الجوائز والتكريمات.

ــ مؤلفات يحيى خليل من الولايات المتحدة إلى الأوبرا
في سياق متصل، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفلا فنيا لفنان الجاز العالمى يحيى خليل.  
يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى عزفها خلال جولته فى الولايات المتحدة مؤخرا بحديقة شيكاغو هامبولدت بمناسبة اليوم العالمي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة وجاءت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى وتتميز بطابع فنى فريد يمزج بين الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز كما يكشف خلال الحفل عن عدد من الاصوات الواعدة التى تغنى من مؤلفات الجاز العالمية الى جانب مختارات من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط ، تواصلت رحلته الفنية على مدار عقود نجح خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية محلية وأجنبية عريضة من مختلف الفئات العمرية، قدم أكثر من خمسة الآف حفل في 200 مدينة حول العالم .

ــ مسرحية "أي ميديا" بمسرح الهناجر
وضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين، لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، يعرض في التاسعة مساء، العرض المسرحي الكويتي "آي ميديا"، وذلك علي مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

العرض من إخراج الدكتور سليمان البسام، وفاز عرض "آي ميديا" بجائزة أفضل نص مسرحي بأيام قرطاج المسرحية، والذي عقد مؤخرا في تونس.

ويتناول العرض المسرحي "آي ميديا"، مدي تأثير و قوة منصات التواصل الاجتماعي الرقمية، في تغيير الفضاء السياسي وخلق قصة رمزية واضحة للصراع في القرن الحادي والعشرين. 

الفنان إبراهيم حسن بلال معرض هوية دكتور مجدي صابر دار الأوبرا المصرية الفنان يحيي خليل مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

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