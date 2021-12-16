الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولو الصحة الأمريكيون: أوميكرون لا يحتاج إلى لقاح خاص ضده

مصابة بكورونا
مصابة بكورونا

قال مسؤولو الصحة الأمريكيون إن الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا الموجودة حاليا توفر الحماية ضد المتحور أوميكرون، ولذلك لا حاجة إلى تطوير لقاح جرعات خاصة للحماية منه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الدراسات التي أجريت حتى الآن تظهر استجابات قوية للأجسام المضادة من الجرعات المعززة الحالية، وعلى الرغم من أن الحماية ضد أوميكرون ضعيفة بعد تلقي جرعتين فقط من اللقاح بدون جرعة معززة.

وقال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن "أنظمة الجرعات المعززة من اللقاحات لدينا تعمل ضد أوميكرون. في هذه المرحلة، لا حاجة إلى جرعات معززة خاصة بالمتحور".

وتعتزم الولايات المتحدة فرض إجراءات أكثر تشددًا لجهة فحوصات الكشف عن كوفيد-19 على الوافدين إلى الأراضي الأمريكية وحجر صحي عند دخول البلاد، بحسب ما قال مسئولون صحيون بسبب القلق من انتشار المتحورة أوميكرون.

هذه الإجراءات قد يعلنها رسميًا الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أثناء عرضه استراتيجيته لمواجهة وباء كوفيد-19 هذا الشتاء.

وأعلنت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي أبرز وكالة صحية فيدرالية في البلاد، العمل على خفض مهلة إجراء الفحص إلى يوم واحد قبل الصعود إلى الطائرة بالنسبة لكل الركاب مهما كان وضع تلقيحهم.

وفي الوقت الراهن، المهلة هي ثلاثة أيام للاشخاص الملقحين. ويوم واحد للأمريكيين غير الملقحين أو القاصرين الأجانب غير الملقحين «الراشدون الأجانب غير الملقحين لا يمكنهم أساسًا دخول الولايات المتحدة».

وكما تدرس الوكالة الصحية إجراءات تتعلق بفحوصات بعد الوصول وبحجر صحي طوعي، كما أعلنت مديرة مراكز الوقاية روشيل و النسكي الثلاثاء.

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وائل لطفي

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