تونس والجزائر: الحل فى ليبيا لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبى - ليبى

أكد الرئيسان التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي - ليبي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء الأربعاء، بقصر قرطاج، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الوضع في ليبيا لا يمكن أن يكون مستقرا إلا إذا نبع الحل من الشعب الليبي باعتباره صاحب السيادة.

وحول الشأن الفلسطيني أعرب الرئيس التونسي عن تمنياته بأن يتحقق الحلم الفلسطيني وأن يستعيد الفلسطينيون حقهم في فلسطين وقال سعيد "أتمنى أن يتحقق الحلم الفلسطيني في القريب العاجل".

وأعرب الرئيس الجزائري عن أمله في أن يعود الوئام بين مختلف الفرقاء.

وجاء المؤتمر الصحفي في أعقاب إجراء الرئيسين التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون لمحادثة ثنائية بقصر قرطاج، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين تم التنويه خلالها بما يجمع الجانبين من إرث حضاري مشترك ومحطات نضال من أجل التحرر الوطني وإيمان عميق بوحدة المصير والمستقبل وتناغم في المواقف.

وأكد الرئيسان التونسي والجزائري الحرص المشترك على توثيق روابط الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المتنوعة التي تجمع بين البلدين في مجالات مختلفة واستحثاث الخطى لإحداث نقلة نوعية في هذه العلاقات نحو مزيد من التكامل والاندماج الاستراتيجي وفق تصورات غير تقليدية وبفكر جديد لإقامة شراكة متضامنة وفاعلة ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.