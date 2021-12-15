ارتفاع إصابات كورونا فى لبنان إلى 694256

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان الأربعاء، إلى 694256 بعد تسجيل 1941 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات 8886 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

كان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام 2021.

وأوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بلبنان، بفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، اعتبارا من يوم 17 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل، وذلك باستثناء الأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.

جاء ذلك ضمن مقررات اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات كورونا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء التربية والتعليم العالي والعدل والمالية والاتصالات والسياحة والداخلية والبلديات والصحة والعمل، والأشغال العامة والنقل والمدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين.

كما أوصت اللجنة بأن يفرض على العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والنقل العام والقطاع العام والبلديات واتحاداتها والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة لفحص pcr مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة، داعية كافة الجهات المعنية بالتشدد في تطبيق تلك الإجراءات.