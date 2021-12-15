«التحالف العربى»: تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، تدمير صاروخين باليستيين أطلقا من قبل الحوثيين، باتجاه مدينة أبها بالمملكة.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين".

وأضاف أن الحوثيين أطلقت عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وقبل دقائق أعلن التحالف، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها الحوثيين.

وأوضح أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وتابع أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي، عن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، أن "العمليات قضت على أكثر من 140 عنصراً حوثيا".

أضاف: "كما نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".