الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التحالف العربى»: تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، تدمير صاروخين باليستيين أطلقا من قبل الحوثيين، باتجاه مدينة أبها بالمملكة.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين".

وأضاف أن الحوثيين أطلقت عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وقبل دقائق أعلن التحالف، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها الحوثيين.

وأوضح أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وتابع أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي، عن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، أن "العمليات قضت على أكثر من 140 عنصراً حوثيا".

أضاف: "كما نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

Captureالتحالف
Captureالتحالف
التحالف العربي اليمن صاروخين باليستيين أبها الحوثيين السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأزمة زوجة أحمد راتب وعادل إمام التي تصدرت الترند

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

3 أسباب وراء هزيمة منتخب مصر أمام تونس

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

المُصنعون عن تشكيل «الأعلى للتصدير»: تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)