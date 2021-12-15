الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف: سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان

آثار القذيفة الصاروخية
آثار القذيفة الصاروخية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها جماعة الحوثيين من اليمن.

وقال التحالف في بيان الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس):إن "مقذوفا معاديا سقط بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان".

أضاف أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وتابع أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي تنفيذ 24 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، أن "العمليات قضت على أكثر من 140 عنصراً حوثيا".

أضاف: "كما نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

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واس
واس
التحالف العربي الحوثيين اليمن قذيفة صاروخية جازان المملكة السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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