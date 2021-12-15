الولايات المتحدة: سنرد على أى تصعيد نووى إيرانى جديد

أكد مسئول أمريكي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترد على أي تصعيد نووي إيراني جديد، وفقًا لما نقلته فضائية العربية في نبأ عاجل لها، موضحًا أن بلاده سترد على إيران "بشكل مناسب" في حال أي تصعيد نووي من جانبها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت إيران في مجلس الأمن أنها لا تطرح أي شروط جديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن كل مطالبها متطابقة مع الصفقة وتركز على إلغاء العقوبات الأمريكية.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن بلاده تبذل كل جهودها لإحياء الاتفاق النووي مثلما كان عليه، وأشار إلى أن ذلك ممكن فقط عند تطبيق «كل الشروط الضرورية».

وصرح روانجي: «لا نطرح أي شروط جديدة أو مسبقة. الحديث يدور عن الشروط التي تنص عليها خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي».

وشدد على أنه لا بد من حصول إيران على ضمانات من الولايات المتحدة بأن تلغي كل العقوبات المفروضة على بلاده وعدم انسحابها من الاتفاق النووي من جديد مستقبلًا.

وأكد في الوقت ذاته، أن إيران "ستواصل أنشطتها الخاصة بالصواريخ الباليستية وإطلاق الأجهزة الفضائية"، موضحًا: "هذا أمر ضروري لحماية مصالحنا في مجال الأمن والقطاع الاجتماعي الاقتصادي".

وأردف روانجي: "أن تطوير برنامج الصواريخ التقليدية يمثل حقًا لا يتجزأ من حقوق بلادنا".