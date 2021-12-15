الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن محاسب قُتل خلال مقاومة سرقة بالإكراه في الهرم

جثة
جثة

قررت جهات التحقيقات بالهرم، التصريح بدفن محاسب لقي مصرعه، خلال تعرضه لحادث سرقة بالإكراه ومقاومته اللصوص أثناء استقلال سيارة أجرة، بمنطقة الهرم.

وتبين من التحقيقات أن 3 أشخاص يستقلون سيارة أجرة، حاولوا سرقة محاسب بالإكراه أعلى الطريق الدائري بالهرم، إلا أن المجني عليه قاومهم وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني ولقى المحاسب مصرعه وأصيب المتهمين الثلاثة بجروح خطيرة.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع محاسب، وإصابة 3 عاطلين.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة ويدعون أنها سيارة أجرة، لسرقة مستقليها بالإكراه، وفور ركوب المحاسب بصحبتهم، حاولوا سرقته، إلا أنه قاومهم، وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالحاجز الخرساني، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة المتهمين.

وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مواد مخدرة وهواتف مسروقة أحدهم ملك المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

الطريق الدائري قسم شرطة سرقة بالاكراه مواد مخدرة مصرع رجال المباحث حادث مرورى ضبط المتهمين أعلى الطريق الدائرى

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