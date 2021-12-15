الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق منزل في «كفرحكيم» بالجيزة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل دون وقوع إصابات، بقرية كفرحكيم بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

البداية كانت بتلقي الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بقرية كفرحكيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

قوات الحماية المدنية السيطرة حريق منزل إصابات مركز شرطة كرداسة

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