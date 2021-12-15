«التعليم الفني مستقبل سوق العمل».. مؤتمر للمجلس الوطني منتصف ديسمبر

تحت شعار "قاطرة البناء والصناع"، يعقد المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع أكاديمية الشروق، أول مؤتمر للتعليم الفني في مصر، بعنوان "مؤتمر التعليم الفني مستقبل سوق العمل" في دورته الأولى، وذلك في الثامن عشر 18 من ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزارات متمثلة في “الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية”، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيعقد المؤتمر بالمسرح الكبير بمبنى معهد الإعلام بأكاديمية الشروق، بحضور أكثر من 350 من طلاب وخريجي ومدرسي التعليم الفني ومسؤولين ومستشارين لمؤسسات حكومية ووزارات ورؤساء لمؤسسات أهلية، برعاية وحضور شركات القطاع الخاص ورؤسائها.

وسيشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني للشباب وأكاديمية الشروق والشركات الراعية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تدريب وتأهيل عدد 3000 من طلبة وخريجي التعليم الفني مجانا خلال عام 2022 على مهارات واحتياجات سوق العمل وتفعيل ربط استراتيجية الوزارة بالمعايير العملية للشركات وتوفير وظائف لعدد من المميزين من المتدربين لدى الشركات القائمة على التدريب..ويتم ذلك عن طريق التنسيق بين المجلس الوطني للشباب مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية ويكون الإشراف الأكاديمي لأكاديمية الشروق التي ستفتح المعامل وورش التدريب لديها أمام المتدربين، حيث ستتم كافة البرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوزارات المشاركة.

الجدير بالذكر ان بدأ العام الدراسي 2021/2022 قد يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022م .