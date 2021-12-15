برلمانى عن تعديلات القيمة المضافة: توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية

أشاد النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعديلات الحكومة لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد أبوزيد، أن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة أن التعديلات الجديدة لا تفرض ضرائب جديدة بل توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية، وهو ما ستكون له نتائج إيجابية في القريب العاجل، كما أن تلك الإعفاءات ستساهم في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية.

وأفاد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن تلك التعديلات الهامة في قانون الضريبة على القيمة المضافة ستساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وكذلك سرعة تحصيل الضريبة دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس معظم القطاعات.

وأشار أبوزيد، إلى أن الإعفاءات الضريبية التي جاءت بالقانون ستكون حافزًا لتنشيط الحركة الاقتصادية، وستنعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية، موجهًا الشكر للرئيس السيسي، والحكومة على الاستجابة والتقدم بتلك التعديلات الهامة لمجلس النواب.