«الأرصاد الجوية» تكشف خريطة الأمطار على المحافظات ونصائح للمواطنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الأيام المقبلة، وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال الأيام المقبلة على محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن نشاط الرياح والأمطار سوف تكون متقطعة على السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس سوف تكون معتدلة نهارًا وباردة ليلًا بداية من اليوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع المقبل، على أن تكون الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم وهي كالتالي «القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة».

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين للالتزام بها خلال الأيام المقبلة حال سقوط الأمطار على المحافظات، نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال الخروج فى الصباح الباكر.

وأضافت، خلال نصائحها الموجهة للمواطنين، أنها تنصحهم أيضًا بتجنب أعمدة الإنارة فى الشوارع والعمل على الابتعاد عنها قدر الإمكان.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم السرعة في القيادة والتمهل فى السير وعدم السرعة أو الجرى خاصة على الطرق الصحراوية وغيرها تجنبًا لحوادث السير على الطرق السريعة.

في السياق ذاته، أعلنت عدد من المحافظات استعدادها الكامل للأمطار على رأسها محافظة الإسكندرية، حيث تم اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل الأمطار.