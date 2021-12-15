الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطلان وراء سرقة ميكروباص في منطقة الخليفة

ميكروباص
ميكروباص

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في القبض على شخصين بمنطقة الخليفة، لاتهامهما بسرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من سيدة يفيد اكتشافها سرقة سيارة "ميكروباص" ملكها حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ميكروباص"، قيادة أحدهما، ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما "مفتاح مصطنع ، هاتفان محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهما بقصد مساومة مالكتها على دفع "مبلغ مالى" نظير إعادة السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

القبض الخليفة سيارة ميكروباص مباحث مديرية أمن القاهرة سرقة سيارة المفتاح المصطنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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