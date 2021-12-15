الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه سوهاج» يتابع العمل بتوسعات محطة «نيدة»

من جانب المتابعه
من جانب المتابعه

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، إنه من الضروري التأكد من استلام جميع الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية لضمان استمرارية عمل المحطة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الشركة أعمال الانتهاء من ملاحظات توسعات محطة مياه نيدة السطحية نتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه.
كما تفقد رئيس مياه سوهاج ورشة لف المواتير للتاكد من القيام بجميع الاعمال بجودة عالية وكذلك الانتهاء من جميع المواتير العاطلة فى اسرع وقت ممكن لاعادة تشغيلها وضخ المياه للمواطنين.
وأوضح أنه فى جولة ليلية تم تفقد محطة مياه السوهاجية الارتوازى ومحطة مياه ناصر ومحطتي رفع صرف صحى رقم 3 والرى باخميم ومحطة رفع صرف صحي الكاشف بسوهاج، وذلك للتأكد من التشغيل القياسى والقيان باعمال الصيانة والالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.   

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