موقع أمريكي : مصر تمضي قدمًا لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي

ثمن موقع "ناتيورالجاز إنتليجنس" NGI الأمريكي المعنى بالطاقة، التطور الذي يشهده قطاع النفط والغاز الطبيعي في مصر، مشيرا إلى أنها تمتلك حاليا معروضا كافيا من الغاز الطبيعى يكفى لتلبية كافة احتياجاتها المحلية والوفاء بكامل التزاماتها التصديرية، بل وزيادة صادراتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وقال الموقع إن مصر تمضي قدمًا في خططها لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي"، موضحًا أن مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية تعمل بكامل طاقتها حاليا مستفيدةً من قفزة أسعار الغاز الطبيعي العالمية،لافتا إلى أن محطتي الغاز الطبيعي المسال بإدكو ودمياط يعملان بكامل طاقتهما منذ أكثر من عقد وبلغت إنتاجهما ما يعادل 1.6 مليار قدم مكعب يوميا.

وأكد التقرير أن مصر تتمتع بالفعل بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتخطط البلاد لزيادة صادراتها، بفضل اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق، مشيرا إلى أنه يمثل أكبر اكتشاف للغاز في البلاد وأكبر اكتشاف في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أنه نهاية العام الماضي امتلكت مصر 75.5 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وفقًا للمراجعة الإحصائية 2021 للطاقة العالمية الصادرة عن شـركة "بي بي"، إحدى شـركات النفط والغـاز المتكاملة العالمية."

مستقبل إنتاج الغاز

وقال سيريل ويدرشوفن، مؤسس شركة Verocy الهولندية لاستشارات الطاقة لـ" "NGI: "هناك بالتأكيد ما يكفي من الغاز البحري المتاح لمصر ليكون لها مستقبل جيد كمركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال"، مشيرا إلى تكثيف مصر مباحثتها الثنائية مع قبرص لبحث إمكانية زيادة التعاون في مجال الغاز.

ونوه الموقع الأمريكي إلى أنه مع زيادة الإنتاج المحلي في مصر ، إلى جانب انتقال فائض الغاز من قبرص إلى مرافق التسييل في البلاد ، يمكن أن تساعد صادرات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية بشكل أفضل في تلبية الطلب على الغاز في الأسواق الدولية، ما يساهم في تعزيز دخول مصر الأسواق الأوروبية والآسيوية مع زيادة إمدادات الغاز وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.

وذكر الموقع إن مصر صدرت 4.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، ارتفاعا من 0.45 مليون طن في 2020 ، بسبب الإنتاج القوي للغاز وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، مضيفا إن الاتفاقيات التي تبرمها مصر مع الدول الغنية بالغاز ستساهم في تحقيق حلمها بأن تصبح مركزا إقليميا.

ولفت إلى ان مصر تسعى لبحث إمكانية زيادة التعاون مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للبلدين هو ربط حقل الغاز الطبيعي القبرصي أفروديت بمحطات الغاز الطبيعي المسال في مصر.