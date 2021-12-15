الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات ضبط متهمين بسرقة المساكن فى مدينة نصر

متهم
متهم

تواصل نيابة مدينة نصر الحزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهمين بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم، حيث تبين اتهامهم في 4 جرائم سرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن.

وتم بإرشادهما ضبط كمية من المسروقات، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر الحزئية أسلوب كسر الباب جرائم سرقة التحقيقات سرعة التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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