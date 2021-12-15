فتح الفلسطينية فى لبنان أوقف كافة أشكال التواصل مع حماس منه في كل المناطق اللبنانية

أعلنت قيادة "حركة فتح" الفلسطينية في لبنان عن وقف كافة أشكال التواصل مع "حركة حماس" في كافة المناطق اللبنانية، وذلك على خلفية إشكال مخيم برج الشمالي جنوب لبنان.

وقالت"حركة فتح" في بيان لها إنه "على ضوء الاتصالات الفلسطينية الفلسطينية والفلسطينية اللبنانية التي جرت لمعالجة الحادث المؤسف الذي جرى أثناء تشييع جنازة الشهيد حمزة شاهين الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى من أبناء شعبنا، ورغم إصدار قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، بيانات تستنكر وتدين هذه الجريمة النكراء، والإعلان عن استعدادنا الكامل للتعاون وتسليم كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة للقضاء اللبناني وقد تم ذلك فعلا، إلا أن حركة حماس دأبت منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة بإطلاق التصريحات جزافا وإلقاء الاتهامات العشوائية والمضللة وحملات التجني والتحريض على قوات الأمن الوطني، وذلك قبل الانتهاء من التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني في هذه الجريمة النكراء".

وأضافت: "لذلك قررت قيادة حركة "فتح" في لبنان وقف كل أشكال التواصل والاتصال مع حركة حماس على كافة المستويات وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية".

وتابعت: "نعاهد أهلنا وشعبنا أن نبقى دائما الحريصون والأوفياء لكشف الحقيقة كاملة، حرصا منا على حقن دماء الشهداء من أبناء شعبنا وأهلنا بكل إباء وإخلاص وهذا وعد وعهد نقطعه على أنفسنا أمام الله".