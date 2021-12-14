إطلاق نار على مدير «تموين بدر» في البحيرة

تكثف الأجهزة الامنية بالبحيرة برئاسة اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية، جهودها لضبط مرتكب واقعة إطلاق النيبران على مدير مكتب تموين مركز شرطة بدر.

كان مأمور مركز شرطة كوم حمادة، تلقى إخطارًا من مستشفى كوم حمادة العام يفيد بوصول " مفيد خ" إلى المستشفى مصاب بتهتك فى الازن، بسبب إطلاق شخص مجهول الهويه على طلقة رصاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة مدير مكتب تموين مركز بدر، ومقيم بمدينة كوم حمادة، وبسؤال المجنى عليه قرر أنه أثناء نزولة من منزلة قام شخص مجهول الهوية يرتدي نقاب بإطلاق بعض الأعيرة النارية علية الأمر الذي أدى إلى إصابته.

ووجه اللواء محمد شعراوى مدير مباحث مديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط الجانى.

وتم تحرير المحضر اللازم ويباشر محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة التحقيقات.