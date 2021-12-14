الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق نار على مدير «تموين بدر» في البحيرة

مديرية امن البحيرة
مديرية امن البحيرة

تكثف الأجهزة الامنية بالبحيرة برئاسة اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية، جهودها لضبط مرتكب واقعة إطلاق النيبران على مدير مكتب تموين مركز شرطة بدر.

كان مأمور مركز شرطة كوم حمادة، تلقى إخطارًا من مستشفى كوم حمادة العام يفيد بوصول " مفيد خ" إلى المستشفى مصاب بتهتك فى الازن، بسبب إطلاق شخص مجهول الهويه على طلقة رصاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة مدير مكتب  تموين مركز بدر، ومقيم بمدينة كوم حمادة، وبسؤال المجنى عليه قرر أنه أثناء نزولة من منزلة قام شخص مجهول الهوية يرتدي نقاب بإطلاق بعض الأعيرة النارية علية الأمر الذي أدى إلى إصابته.

ووجه اللواء محمد شعراوى مدير مباحث مديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة،  لسرعة كشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط الجانى.

وتم تحرير المحضر اللازم ويباشر محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة التحقيقات.

وزير الداخلية تلقى مساعد وزير الداخلية محافظة البحيرة مدير مكتب كشف غموض الأجهزة الأمنية الأعيرة النارية أجهزة الأمنية مديرية أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

بلاغ جديد من بسمة وهبة ضد أميرة بدر وأحمد سالم

الزمالك يكشف أسباب اختيار عبدالهادي وعزمي لمعاونة كارتيرون

«الصحة»: تسجيل 822 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

بشرى سارة.. «الصحة» تعلن موعد انتهاء الموجة الرابعة من كورونا

تفاصيل التحقيقات مع محاميي كريم الهواري في انتحال صفة عضوي نيابة

حبس 2 من دفاع كريم الهواري بتهمة انتحال صفة عضو نيابة فى حادث «الشيخ زايد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية