الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع مصري أمريكي لبحث أزمة سد النهضة ومكافحة الإرهاب

جريدة الدستور

عُقد اجتماع موسع برئاسة السفيرة هبة زكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية، مع وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم الحالية للقاهرة.


وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمواقف المصرية تجاهها.


وأضافت الخارجية أنه تم كذلك مناقشة جهود مصر في محيطها العربي، إضافة إلى التحرك المصري النشط مع دول القارة الأفريقية وفي إطار الاتحاد الأفريقي، والرؤية المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخي، واستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 العام القادم.


كما بحث الجانبان تطورات قضية سد النهضة، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وقضايا منع الانتشار النووي. 


وأعرب الوفد الأمريكي عن اهتمامه بالتعرف على الرؤية المصرية تجاه القضايا المختلفة، معبرا عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية والأفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية وفي المحافل الدولية لدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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