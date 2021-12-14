بتكلفة 27 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح مبنى حي المرج غدًا

يفتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح غدٍ الأربعاء، المبنى الجديد لحى المرج بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح ، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات ، مطالبا بالمزيد من الحملات لمنع تقديم الشيشة بالمقاهي.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم، كما يتم متابعة تطعيم الطلبة في الفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة مشيرًا إلى أنه رغم أن المستهدف تطعيم مليون و200 ألف طالب إلا أنه لم يتم تلقى سوى 20 ألف موافقة من أولياء الأمور على تطعيم ابناءهم حتى الآن مطالبًا بالتواصل مع أولياء الأمور لتوضيح أمان التطعيمات وأهمية تلقى التطعيم لحمايتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما طالب محافظ القاهرة باستمرار الحملات لإزالة التعديات على نهر النيل والبالغ عددها 1066 تعدي تم إزالة 415 تعدي منها، كما طالب باستمرار حملات استرداد الأراضى مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تعد الأولى بين المحافظات فى انجاز هذا الملف.